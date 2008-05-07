Написать курсовую работу

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Закрыт4 заявки422 просмотра

Надо написать курсовую работу. На тему: "Модуляционная спектроскопия нанокомпозитов". Дисциплина: "Моделирование объектов и систем". Задание к курсовой работе имеется. Преподаватель дал много информации в электронном виде, могу скинуть. Жду ваших предложений...

17 лет назад
merry_rojer
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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