Необходимо выполнить следующий вид работы:

Предмет: математика

Вид работы: диплом

Объём: 50

Тема работы: Роль и место задач с параметрами в курсе алгебры 8 класса

Срок выполнения: до 20 мая

В заявках просьба указывать свои срок исполнения и цену (гонорар).

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Возможны оплата гонорара частями и сбс

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

[email protected], [email protected]

ICQ: 292669542

MailAgent: [email protected]

Skype: rodis_ satory