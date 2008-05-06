Надо написать курсовую работу. На тему: "Модуляционная спектроскопия нанокомпозитов". Дисциплина: "Моделирование объектов и систем". Задание к курсовой работе имеется. Преподаватель дал много информации в электронном виде, могу скинуть. Жду ваших предложений...
Разработка компилятора модельного языка
Необходимо выполнить следующий вид работы:
Предмет: Теория языков программирования и методов трансляции
Вид работы: Курсовая
Объём: 40
Тема работы: Разработка компилятора модельного языка программирования
Срок выполнения: до 20 мая 2008 года
Метод.указания могут быть предоставлены
В заявках просьба указывать свои срок исполнения и цену (гонорар).
При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Возможны оплата гонорара частями и сбс
Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.
[email protected], [email protected]
ICQ: 292669542
MailAgent: [email protected]
Skype: rodis_ satory
Заявки фрилансеров
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