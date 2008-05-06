Необходимо выполнить следующий вид работы:

Предмет: Теория языков программирования и методов трансляции

Вид работы: Курсовая

Объём: 40

Тема работы: Разработка компилятора модельного языка программирования

Срок выполнения: до 20 мая 2008 года

Метод.указания могут быть предоставлены

В заявках просьба указывать свои срок исполнения и цену (гонорар).

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Возможны оплата гонорара частями и сбс

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

[email protected], [email protected]

ICQ: 292669542

MailAgent: [email protected]

Skype: rodis_ satory