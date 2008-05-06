Проект отвода земельного участка под строительство

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Закрыт1 заявка139 просмотров

Учебное заведение Горный институт

Город Санкт-Петербург

Предмет городской кадастр

Вид работы диплом

Объём

Тема работы Проект отвода земельного участка под строительство котеджного городка

Срок выполнения 3 недели

В заявках просьба указывать свои срок исполнения и цену (гонорар).

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Возможны оплата гонорара частями и сбс

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

[email protected], [email protected]

ICQ: 292669542

MailAgent: [email protected]

Skype: rodis_ satory

17 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров