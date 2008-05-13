Контрольная работа по дискретной математике.

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Завершен5 заявок286 просмотров

Нужно сделать контрольную работу по дискретной математике. Срок до конца дня.

17 лет назад
Menedgar_The_BP
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

puzzleman
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$40
1 день
Этот человек хорошо выполняет свою работу. Удачи Вам!
Было приятно работать с человеком. Задача была поставлена четко и ясно. Оплата произведена вовремя. Кроме того, отмечу, что было приятно лично общаться с данным человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

puzzleman
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад