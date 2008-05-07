Надо написать курсовую работу. На тему: "Модуляционная спектроскопия нанокомпозитов". Дисциплина: "Моделирование объектов и систем". Задание к курсовой работе имеется. Преподаватель дал много информации в электронном виде, могу скинуть. Жду ваших предложений...
Введение курсовика
Необходимо написать введение курсовика.
Читаем ниже:
тема: Интернет-Магазин спортивного питания
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Что должно быть во введении:
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Во введении обосновывается выбор темы, её актуальность и практическая значимость, определяются объект и
предмет исследования, устанавливается цель работы, и формулируются задачи для её достижения. Здесь должен быть отражен современный уровень
развития средств автоматизации, вычислительной техники и программного обеспечения.
Объём: 1-3 страницы
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