Необходимо написать введение курсовика.

Читаем ниже:

тема: Интернет-Магазин спортивного питания

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Что должно быть во введении:

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Во введении обосновывается выбор темы, её актуальность и практическая значимость, определяются объект и

предмет исследования, устанавливается цель работы, и формулируются задачи для её достижения. Здесь должен быть отражен современный уровень

развития средств автоматизации, вычислительной техники и программного обеспечения.

Объём: 1-3 страницы