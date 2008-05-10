Надо написать курсовую работу. На тему: "Модуляционная спектроскопия нанокомпозитов". Дисциплина: "Моделирование объектов и систем". Задание к курсовой работе имеется. Преподаватель дал много информации в электронном виде, могу скинуть. Жду ваших предложений...
Технологии обработки информации
Тема: Технологии обработки информации и сетевые технологии системы передачи информации
Задача: написать около 5-10 страниц текста, TimesNewRoman 14pt, однострочный интервал.
Этот материал - раздел дипломного проекта.
Поэтому обязательны сноски на источники литературы после каждой цитируемой информации.
Источников - 5-10, не больше.
Что примерно требуется описать, список можно корректировать, что-то убирать или наоборот дополнять:
Локальная вычислительная сеть, ЛС, ЛВС
- Клиент-сервер
- Тонкий клиент, ТК [thin client]:
- Сервер баз данных, сервер СУБД [database server]
О протоколах
- Стандарты ISO
- Стандарты IEEE
- Стандарты ITU-T
- Другие стандарты и протоколы
Глобальные вычислительные сети, Интернет
- WWW, Web, World Wide Web
- Портал
- Web-приложения, ВЕБ-приложения
Технологии передачи данных по каналам Интернета
- Технологии xDSL
- Другие технологии построения сетей и режимы передачи данных
Сервисы и сервисные средства в Интернете
- Поисковая система
- Другие сервисные услуги в Интернете
- Качество сервиса
- Web-сервисы
- CMS
- Технологии Web-сервисов
- Grid Computing, Grid
И, обязательно, рассмотреть RSS как технологию.
Желательно использовать иллюстрации и таблицы.
Просьба указывать сроки и свою цену.
Выбранный исполнитель
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