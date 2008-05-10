Технологии обработки информации

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Завершен2 заявки200 просмотров

Тема: Технологии обработки информации и сетевые технологии системы передачи информации

Задача: написать около 5-10 страниц текста, TimesNewRoman 14pt, однострочный интервал.

Этот материал - раздел дипломного проекта.

Поэтому обязательны сноски на источники литературы после каждой цитируемой информации.

Источников - 5-10, не больше.

Что примерно требуется описать, список можно корректировать, что-то убирать или наоборот дополнять:

Локальная вычислительная сеть, ЛС, ЛВС

- Клиент-сервер

- Тонкий клиент, ТК [thin client]:

- Сервер баз данных, сервер СУБД [database server]

О протоколах

- Стандарты ISO

- Стандарты IEEE

- Стандарты ITU-T

- Другие стандарты и протоколы

Глобальные вычислительные сети, Интернет

- WWW, Web, World Wide Web

- Портал

- Web-приложения, ВЕБ-приложения

Технологии передачи данных по каналам Интернета

- Технологии xDSL

- Другие технологии построения сетей и режимы передачи данных

Сервисы и сервисные средства в Интернете

- Поисковая система

- Другие сервисные услуги в Интернете

- Качество сервиса

- Web-сервисы

- CMS

- Технологии Web-сервисов

- Grid Computing, Grid

И, обязательно, рассмотреть RSS как технологию.

Желательно использовать иллюстрации и таблицы.

Просьба указывать сроки и свою цену.

17 лет назад
avtor
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tranquillas
Григорий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$20
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный заказчик, доступно излагает свои потребности. Был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Tranquillas
Григорий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад