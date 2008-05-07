Необходимо сделать. Т. з. в приложенном файле... Вариант № 37 (выделен в конце т. з.)
2 задачи по теорверу
Дорогие друзья! =)
Если у вас возникнет желание решить две задачи по теории вероятностей, желательно до 14.05.08, стучите в асю: 383-609-494
Задача 1
В читальном зале имеется шесть учебников по теории вероятности, из которых два – в мягком переплете. Библиотекарь взял два учебника. Найти вероятность того, что: а) оба учебника окажутся в одинаковом переплете. б) один в мягком, другой – нет.
Задача 2
Вероятность наступления события А в одном испытании равна 0,64. Проводится серия из 225 испытаний. Найти вероятность того, что:а) событие произойдет 158 раз. б) событие произойдет не менее 130 раз и не более 180 раз.
Выбранный исполнитель
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