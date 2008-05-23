Сделать строго по содержанию курсовую по электроснбжению.
Автоматизация финансовых расчетов
Требуется специалист по специальности "Прикладная информатика в экономике".
Предмет "Корпоративные информационные системы".
Написать программу по теме "Автоматизация финансовых расчетов".
Можно на базе 1С или на каком-либо языке программирования.
В объеме курсовой работы.
Срок 23.05.2008.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен специалист по специальности " Перевод и переводоведение", предмет "Практика перевода" для выполнения курсовой работы по теме "Сравнительный анализ переводов В.Высоцкого". Есть перевод стихотворения на английский язык "Песня о друге". ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужна курсовая работа... Тема "Решение задач комбинаторики на компьютере". Количество страниц - 18-20 (шрифт Times, 14 pt) Должны быть приведены алгоритмы на TurboPascal (мелким шрифтом). При необходимости возможно использование среды Maple - тогда ...Закрыт17 лет назад
Надо доработать чертежи и перечертить с автокада и компаса - чтобы были начерчены по размерам и указанным доработкам в компасе. Обязательно знание устройства и техтребований.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуются люди для выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ. Достойная оплата: 0,5-1 у.е. за каждую страницу. Темы, сложность - различные. Сейчас особо приветствуются экономисты, юристы, телекоммуникационщики. 1) Срочно(!) нужен ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Решение с эпюрами оформленное в doc. Срок до 20.05.08.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $15
40 вопросов по теории вычислительных процессов Срок: 1 день Сумма: 400 руб. Оплата после проверки тестов. Необходимо ответить как минимум на 70% вопросов. Вопросы в архиве. Выполненные тесты высылать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать контрольную работу по дискретной математике. Срок до конца дня.Завершен17 лет назад
- $3
Дорогие друзья! =) Если у вас возникнет желание решить две задачи по теории вероятностей, желательно до 14.05.08, стучите в асю: 383-609-494 Задача 1 В читальном зале имеется шесть учебников по ...Закрыт17 лет назад
- $30
Необходимо сделать. Т. з. в приложенном файле... Вариант № 37 (выделен в конце т. з.)Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт17 лет назад