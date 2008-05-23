Автоматизация финансовых расчетов

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Требуется специалист по специальности "Прикладная информатика в экономике".

Предмет "Корпоративные информационные системы".

Написать программу по теме "Автоматизация финансовых расчетов".

Можно на базе 1С или на каком-либо языке программирования.

В объеме курсовой работы.

Срок 23.05.2008.

17 лет назад
iskatel77
Андрей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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