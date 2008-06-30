Надо доработать чертежи и перечертить с автокада и компаса - чтобы были начерчены по размерам и указанным доработкам в компасе. Обязательно знание устройства и техтребований.
Курсовая по электроснабжению
Сделать строго по содержанию курсовую по электроснбжению.
Выбранный исполнитель
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