"Решение задач комбинаторики на компьютере"

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Закрыт7 заявок253 просмотра

Нужна курсовая работа... Тема "Решение задач комбинаторики на компьютере".

Количество страниц - 18-20 (шрифт Times, 14 pt)

Должны быть приведены алгоритмы на TurboPascal (мелким шрифтом). При необходимости возможно использование среды Maple - тогда нужно привести также алгоритмы в Maple.

17 лет назад
_nikolay_
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$30

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hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад