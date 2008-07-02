Изменить чертежи

Вопрос: "Политическая партия. Типология политической партии и роль в политике". Ровно 4 страници печатного текста Поля: верхнее - 25мм; нижнее - 25мм; левое - 30мм; правое - 15мм. Шрифт - 14 Times ...
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