Изменить чертежи

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Завершен1 заявка144 просмотра

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17 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Semechkaqwer
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$33
7 дней
Качественное выполнение работы в заданные сроки, по всем неточностям в соответствии с разъяснениями вносит оперативно и грамотно. Рекомендуем!
Не плохой заказчик. Оплата без задержек, после выполнения

Заявки фрилансеров

Semechkaqwer
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад