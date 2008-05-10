Задание по конфликтологии

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки161 просмотр

Вопрос: "Стадии развертывания конфликта и их характеристика".

Ровно 4 страницы печатного текста

Поля: верхнее - 25мм; нижнее - 25мм; левое - 30мм; правое - 15мм.

Шрифт - 14 Times New Roman

17 лет назад
x666x
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

masterk
Павел 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
$10
Задание по конфликтологии - вовремя сделано. понравилась работа.

Заявки фрилансеров

masterk
Павел 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад