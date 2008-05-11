Добавить в лабу возможность сохранять в файл

Есть лабораторная работа написанная на C++ (проект Visual studio) оконное приложение.

Там по нажатию кнопки "генерировать" генерируется матрица с числами.

Необходимо: добавить возможность сохранять сгенерированную матрицу в файл, чтобы при следующем запуске программы можно было открыть этот файл иработать уже с ним (не генерируя новые значения).

Сохранять желательно в текстоый файл в понятном формате чтобы можно было его вручную редактировать.

Человеку который разбирается работы на 10 минут.

Нужна минимальная цена за работу, в идеале за отзыв.

Нужно сегодня.