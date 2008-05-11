Добавить в лабу возможность сохранять в файл

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Завершен3 заявки274 просмотра

Есть лабораторная работа написанная на C++ (проект Visual studio) оконное приложение.

Там по нажатию кнопки "генерировать" генерируется матрица с числами.

Необходимо: добавить возможность сохранять сгенерированную матрицу в файл, чтобы при следующем запуске программы можно было открыть этот файл иработать уже с ним (не генерируя новые значения).

Сохранять желательно в текстоый файл в понятном формате чтобы можно было его вручную редактировать.

Человеку который разбирается работы на 10 минут.

Нужна минимальная цена за работу, в идеале за отзыв.

Нужно сегодня.

17 лет назад
pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tigger_am
Гость 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
Остался очень доволен сотрудничеством. Человек работает на результат! Так, чтобы результат радовал заказчика! :) Оперативно реагирует на доработки. Даже то, что я посчитал не значительным, он все равно доработал, чтобы результат был безукоризненным. Спасибо!

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tigger_am
Гость 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад