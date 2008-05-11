Вопрос: "Политическая партия. Типология политической партии и роль в политике". Ровно 4 страници печатного текста Поля: верхнее - 25мм; нижнее - 25мм; левое - 30мм; правое - 15мм. Шрифт - 14 Times ...
Добавить в лабу возможность сохранять в файл
Есть лабораторная работа написанная на C++ (проект Visual studio) оконное приложение.
Там по нажатию кнопки "генерировать" генерируется матрица с числами.
Необходимо: добавить возможность сохранять сгенерированную матрицу в файл, чтобы при следующем запуске программы можно было открыть этот файл иработать уже с ним (не генерируя новые значения).
Сохранять желательно в текстоый файл в понятном формате чтобы можно было его вручную редактировать.
Человеку который разбирается работы на 10 минут.
Нужна минимальная цена за работу, в идеале за отзыв.
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