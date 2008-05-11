Необходимо решить 2 задачи сегодня же! Выслать решение на "[email protected]" Плачу 50-75р за задачу. Оплата будет произведена в понедельник вечером, при форс-мажоре во вторник. Задачи должны быть высланы ДО ...
Диплом разработка роботизированного комплекса
Требуется напсать диплом на тему разработка РТК для обработки противовесов коленчатого вала.
Имеется пример выполнения диплома, методички, исходные чертежи станка и коленвала, несколько вариантов манипуляторов.
Срок исполнения 1 месяц.
Цена договорная.
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