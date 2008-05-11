Диплом разработка роботизированного комплекса

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Закрыт3 заявки155 просмотров

Требуется напсать диплом на тему разработка РТК для обработки противовесов коленчатого вала.

Имеется пример выполнения диплома, методички, исходные чертежи станка и коленвала, несколько вариантов манипуляторов.

Срок исполнения 1 месяц.

Цена договорная.

17 лет назад
li-lia
Veronika 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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