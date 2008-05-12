Доклад по электротехнике (небольшой)

$6
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Завершен1 заявка304 просмотра

Требуется Доклад на тему: "Принцип построения умножителей частоты"

объём такой, чтобы текста было не более чем на 10 минут чтения.

текст максимально упрощенный для понимания, с объяснениями.

цена 150руб (яндекс.деньги)

или 6 wmz

срок до конца понедельника 13мая

17 лет назад
x666x
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад
$6
Очень быстро подготовлена работа за разумные деньги.

Заявки фрилансеров

snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад