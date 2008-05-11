На основе существующего технического задания (см. Приложение) необходимо написать технический проект (примеры см. в Приложении). Рассматриваемая программа - аналог Винампа (в данном случае Apollo). Напомню, что это просто семестровая работа, поэтому содержание ТП по большей части должно быть выдумано, т.к. ТЗ писалось по чужой программе и без исходников. Т.е. большой частью работа сводится к изменению примера ТП (см. Приложение) под мое задание. Срок - 18 мая.