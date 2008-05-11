Неоходимо написать курсовую по указанной теме. Т.з. в приложении, вариант № 37 Оплата webmoney, либо наличными (если в Москве)
Нужны люди для написания дипломов, курсовых
Требуются люди для выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ.
Достойная оплата: 0,5-1 у.е. за каждую страницу.
Темы, сложность - различные.
1) Срочно(!) нужен человек для темы диплома:
"Автоматизация мониторинга экологических параметров (воздушной среды) промышленного предприятия" (материалы прилагаются)
2) Курсовая:
"Ремонт радиатора двигателя внутреннего сгорания"
обращаться в ICQ: 363-873-570
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