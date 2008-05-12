Написание кoнтрoльнoй по языку SQL

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Закрыт10 заявок243 просмотра

Необходимо напсать кoнтрoльную по SQL

Желательно работать через Database Desktop и BDE Administrator. (идут вместе с delphi 7)

Срок - до конца этой недели.

DelphiSQL
17 лет назад
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125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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