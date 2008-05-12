Нужна программа на Tasm по работе с принтером, для знающего человека работы немного. Пишите в приват, объясню поподробнее.
Написание кoнтрoльнoй по языку SQL
Необходимо напсать кoнтрoльную по SQL
Желательно работать через Database Desktop и BDE Administrator. (идут вместе с delphi 7)
Срок - до конца этой недели.
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