Дипломная работа на немецком языке

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Закрыт2 заявки407 просмотров

Необходимо написать дипломную работу на немецком языке, дисциплина Романо-германская филология. тема "Культурный аспект фразеологизмов (на материале немецкого языка). Имеется большое количество информации. Основные требования - высокое качество работы, максимально короткие сроки.

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17 лет назад
masha_toporova
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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