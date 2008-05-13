Дипломная работа

Переконвертировать и описать принципиальную схему из pcad 4.5 в 200x, составить перечень элементов в Visio, развести печантую плату (она есть готовая под pcad 4.5) и сделать сборочный чертеж. Подробнее в аське.
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