Переконвертировать и описать принципиальную схему

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка174 просмотра

Переконвертировать и описать принципиальную схему из pcad 4.5 в 200x, составить перечень элементов в Visio, развести печантую плату (она есть готовая под pcad 4.5) и сделать сборочный чертеж. Подробнее в аське.

17 лет назад
gengall
38 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров