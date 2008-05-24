Выполнить контрольную по численным методам

$50
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Завершен7 заявок328 просмотров

Нужно выполнить кр по предмету численные методы всего 8 заданий.

Работа обязательно требует точных знаний в этой области математики

Крайне желательно выполнить весь объем

см. аттач

40 за задание + 10 уе за скорость работы в течении 2-3 дней и быть на связи

17 лет назад
gorisvet
Алексей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
$45
5 дней
Как и обещала: была на связи, высылала выполненные задания. Объяснения полные. ответственная, аккуратная и исполнительная. Молодец, есть еще в России девушки, решающие числ методы!
Замечательный заказчик. Всегда на связи, платит вовремя. Уважительный, корректный. Поддерживал в ходе выполнения задания. Всем рекомендую.
AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-2)
17 лет назад
$50
Ни одного задания я так и не получил, по аське достучаться невозможно, хотя в сети

Заявки фрилансеров

skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-2)
17 лет назад