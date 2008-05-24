Выполнить контрольную по численным методам

Нужно выполнить кр по предмету численные методы всего 8 заданий.

Работа обязательно требует точных знаний в этой области математики

Крайне желательно выполнить весь объем

см. аттач

40 за задание + 10 уе за скорость работы в течении 2-3 дней и быть на связи