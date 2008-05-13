Помогите с курсовым проектом!

Доброго времени суток..

Коротко и ясно..

Срок - неделя, задание в приложении (единственное, там не отражено, что должна работать помощь и надо будет в конечном счете предоствить дистрибутив), местоположение - желательно Москва, но не обязательно..

Цена договорная и способ передачи тоже.

Желательно сделать на Builder C++