Помогите с курсовым проектом!

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки270 просмотров

Доброго времени суток..

Коротко и ясно..

Срок - неделя, задание в приложении (единственное, там не отражено, что должна работать помощь и надо будет в конечном счете предоствить дистрибутив), местоположение - желательно Москва, но не обязательно..

Цена договорная и способ передачи тоже.

Желательно сделать на Builder C++

17 лет назад
alena-syslik
Helen 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

TAN644
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
17 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

TAN644
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
17 лет назад