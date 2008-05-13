Модели управления запасами

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка167 просмотров

Требуются люди для выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ.

Достойная оплата: 0,5-1 у.е. за каждую страницу.

Темы, сложность - различные.

1) Модели управления запасами. (Диплом)

обращаться в ICQ: 363-873-570

или на почту: [email protected]

17 лет назад
paskalgroup
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров