Задача по программированию

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Закрыт9 заявок273 просмотра

Здравствуйте!

Нужна готовая задача по программированию, с алгоритмом (блок-схемой).

Требований как таковых нет, единственное - она должна быть простая... (например, вычисление погрешности вычислений, интегральное вычисление трапеции или что-то в этом духе).

С уважением,

Дмитрий

17 лет назад
dmitrij-mitvol
Дмитрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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