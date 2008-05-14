Тесты: сетевые операционные системы

$15
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Закрыт2 заявки400 просмотров

Тесты по предмету "Сетевые операционные системы"

45 вопросов

Срок: 1 день

Оплата: после успешного выполнения

Предоплаты нет: в предыдущий раз один взял с меня предоплату, тесты решил неправильно и пропал.

Деньги обратно не вернул.

Сумма: 350 руб.

Выполненные тесты высылать на: [email protected]

17 лет назад
germann
Герман 
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров