Срочно требуется автор для написания диплома!

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Завершен1 заявка265 просмотров

Диплом по прикладной информатике в экономике.

На тему: "Изменение информационных и товарных логистических потоков с

применением информационных технологий на примере предприятия".

Оплата договорная. Обращайтесь по адресу: [email protected]

17 лет назад
anisimova
Алла 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$50
7 дней
Исключительной работоспособности и ответственности автор! Данную работу выполнила безукоризненно.
Все ок. Спасибо за сотрудничество.

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helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
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