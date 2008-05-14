Решите задачу параметрического программирования: Задачи в приложении. Работа нужна к пятнице.
Задание по термодинамике
Нужно выполнить задание по термодинамике (2 курс вуза) - расчет парового цикла. Крайний срок - до 18 мая.
Если кто-то может этим заняться, то напишите в личку, вышлю текст задания, обговорим условия.
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