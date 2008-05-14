Задание по термодинамике

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Закрыт4 заявки127 просмотров

Нужно выполнить задание по термодинамике (2 курс вуза) - расчет парового цикла. Крайний срок - до 18 мая.

Если кто-то может этим заняться, то напишите в личку, вышлю текст задания, обговорим условия.

17 лет назад
inrorm
Ирина 
66 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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