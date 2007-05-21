Занимаюсь поиском информации в интернете, написанием и компиляцией статей на различные темы, пишу контент для сайтов, оптимизационные статьи.
Легко осваиваю новые тематики.
Образование высшее техническое. Специализация - информационное обслуживание разработок.
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Портфолио
- Пример рерайта статьи (с исходным материалом)302 просмотра
- Появление шкафов-купе в нашей жизни289 просмотров
- Дизайн-студия336 просмотров
- Использование нержавеющей стали в интерьере.457 просмотров
- Мифы и легенды о пеликанах335 просмотров
- Система централизованного водоснабжения350 просмотров
- Оптимизационная статья368 просмотров
- Статья в рубрике "Дом и семья"162 просмотра
- Краткий обзор467 просмотров
- Рерайт новости (Москва)456 просмотров
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
Очень ответственно подходит к работе, быстро и качественно готовит материалы. Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Заказчик четко объясняет задание, вежлив в обращении, доступен для контактов, платит своевременно. Работать комфортно, сотрудничесвом довольна.