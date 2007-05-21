inrorm

Ирина Викторова inrorm

 
65 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Занимаюсь поиском информации в интернете, написанием и компиляцией статей на различные темы, пишу контент для сайтов, оптимизационные статьи.

Легко осваиваю новые тематики.

Образование высшее техническое. Специализация - информационное обслуживание разработок.

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Отзывы заказчиков
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Размещение постов на форумах при продвижении сайта
Очень ответственно подходит к работе, быстро и качественно готовит материалы. Сотрудничеством доволен
Заказчик четко объясняет задание, вежлив в обращении, доступен для контактов, платит своевременно. Работать комфортно, сотрудничесвом довольна.
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