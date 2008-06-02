Задачи по теории вероятности

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Задачи в аттаче, заменить в примерах a = 2, b = 4

17 лет назад
bm00n
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад