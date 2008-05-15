Оценка политики валютного курса в России

Господа, нужно выполнить тестовую работу (выбрать один из вариантов ответов) по предмету "Исследование операций". Вопросов примерно 25, вариант ответа - один из нескольких. На выполнение будет 2-3 дня. Примерные вопросы в прикрепленном файле. ...