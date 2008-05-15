Оценка политики валютного курса в России

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки150 просмотров

Необходимо работу (тематика в заголовке) в виде реферата.

Объём 25-30стр., шрифт-14, интервал - 1,5

Особых требований нет

17 лет назад
tzar
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

irinahmel
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
17 лет назад
$10

Заявки фрилансеров

irinahmel
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
17 лет назад