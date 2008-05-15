Тема диплома: разработка оптимальной системы интернет-мониторинга издательского рынка России. Требуется помощь в написании некоторых разделов диплома, технически несложных, скорее наоборот простых. основная часть работы придётся на период с 20 мая по начало июня.
Оценка политики валютного курса в России
Необходимо работу (тематика в заголовке) в виде реферата.
Объём 25-30стр., шрифт-14, интервал - 1,5
Особых требований нет
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