Социология как наука

$10
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Закрыт10 заявок198 просмотров

Нужен реферат (тема в заголовке). Объём 20-25страниц, шрифт 14, интервал - 1,5.

Необходимо раскрыть вопросы:

1. Рассмотреть социологию как объект (изучения)

2. Рассмотреть предмет Социология

3. Социология в системе гуманитарных наук

4. Функции социологии

17 лет назад
tzar
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sivan
Иван 
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12 лет назад
17 лет назад
$5

Заявки фрилансеров

sivan
Иван 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад