Курсовые работы по VB6.0

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Закрыт4 заявки163 просмотра

Есть несколько работ, которые нужно сделать в 5-дневный срок. Примерные задания прикреплены. Для каждого задания написать код и отчет.

Предлагайте свои цены.

17 лет назад
Equ
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vopros21
Михаил 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$28
5 дней

Заявки фрилансеров

vopros21
Михаил 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад