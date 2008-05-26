Тест по предмету "Исследование операций"

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Завершен3 заявки205 просмотров

Господа, нужно выполнить тестовую работу (выбрать один из вариантов ответов) по предмету "Исследование операций". Вопросов примерно 25, вариант ответа - один из нескольких. На выполнение будет 2-3 дня. Примерные вопросы в прикрепленном файле.

Возможен электр. вариант учебника.

Жду комментарии и вашу цену. Оплата WMR.

17 лет назад
madam
О.А. 
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

vodenin
Dmitry 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$10
3 дня
Отзыв недоступен.
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vodenin
Dmitry 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад