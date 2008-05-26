Необходимо выполнить курсовую в Builder или Visual C. Суть такова - разбить поле определенным образом,чтобы получилось что-то вроде листа в клеточку; далее на этой сетке нарисовать геометрическую фигур и высчитать ее площадь исходя из ...
Тест по предмету "Исследование операций"
Господа, нужно выполнить тестовую работу (выбрать один из вариантов ответов) по предмету "Исследование операций". Вопросов примерно 25, вариант ответа - один из нескольких. На выполнение будет 2-3 дня. Примерные вопросы в прикрепленном файле.
Возможен электр. вариант учебника.
Жду комментарии и вашу цену. Оплата WMR.
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