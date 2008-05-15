Тема диплома: разработка оптимальной системы интернет-мониторинга издательского рынка России. Требуется помощь в написании некоторых разделов диплома, технически несложных, скорее наоборот простых. основная часть работы придётся на период с 20 мая по начало июня.
Роль пресслужбы в создании имиджа организации
Срочно требуется автор для написания курсовой на тему: "Роль пресслужбы в создании имиджа организации/персоны".
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