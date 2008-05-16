Реферат по теории вероятности

Заказ 1609-REF

Тип работы: Реферат

Предмет: Мат статистика и теория вероятности

Тема работы: Конверсия валюты и начисление процентов.

Объем работы: 10-12 страниц

Название учебного заведения: МЭФИ

Оплата всей суммы - примерно через неделю после того, как пришлете готовую работу.

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