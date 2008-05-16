Разработка концепции административной реформы

$100
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Закрыт1 заявка117 просмотров

Тип работы: курсовик

Предмет: история государства

ВУЗ: Северо-Западная Академия Государственной службы

Курс: III

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во страниц не менее: 30

Кол-во страниц не более: 35

Срок: 22 мая 2008 г.

Стоимость 1 000р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров