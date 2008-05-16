Инновационные подходы к созданию обзорных экскурсий Тип работы: диплом Предмет: экскурсоведение ВУЗ: Санкт-Петербургский университет искусства и культуры Курс: V ...
Справочная Система Авиакомпании
Привет
Нужно сделать курсовую работу втечении трех дней, в Язык: Turbo Prolog 2.0
задание:
1. Разработать информационно – справочную систему «Справочная система авиакомпании». Система должна содержать базу данных со следующей информацией: номер рейса, пункт отправления, пункт назначения, тип самолета, время отправления, время прибытия, дни выполнения рейсов, цена билета. Система должна подбирать рейсы (с учетом стыковок рейсов в течение одних суток) по минимальной стоимости билетов. Разработать средства для работы с базой данных: загрузка базы, редактирование записей в базе, добавление (с проверкой на дублирование) и удаление записей, сохранение базы.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $4
Необходимо решить одну задачу по аналитической геометрии и три задания на тему матриц. Задания средненькие. По геометрии скажу как решать, как и по матрицам. По матрицам даже дам пример каким методом решать. ...Завершен17 лет назад
Требуется курсовая по WEB - дизайну. Срок - 18 - 19 мая. Все требования в приложении. Вопросы по ICQ - 265-698-703. Указывайте желаемую сумму!Закрыт17 лет назад
Заказ 1609-REF Тип работы: Реферат Предмет: Мат статистика и теория вероятности Тема работы: Конверсия валюты и начисление процентов. Объем работы: 10-12 страниц Название учебного заведения: МЭФИ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт17 лет назад
Срочно требуется автор для написания курсовой на тему: "Роль пресслужбы в создании имиджа организации/персоны". Оплата договорная. Обращайтесь по адресу: [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $10
Необходимо работу (тематика в заголовке) в виде реферата. Объём 25-30стр., шрифт-14, интервал - 1,5 Особых требований нетЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужен реферат (тема в заголовке). Объём 20-25страниц, шрифт 14, интервал - 1,5. Необходимо раскрыть вопросы: 1. Рассмотреть социологию как объект (изучения) 2. Рассмотреть предмет Социология 3. Социология в системе гуманитарных наук ...Закрыт17 лет назад
- $10
Необходимо написать реферат (тема в заголовке) Шрифт 14, интервал 1,5, Листов-20-25Закрыт17 лет назад
Нужен курсовой проект по Теории управления. Тема: Особенности мотивации и стимулирования государственных служащих Шрифт 14, интервал-1,5 Особых требований нет. Предлагайте стоимость и сроки, но желательно уложиться в 2 неделиРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть несколько работ, которые нужно сделать в 5-дневный срок. Примерные задания прикреплены. Для каждого задания написать код и отчет. Предлагайте свои цены.Закрыт17 лет назад