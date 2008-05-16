Справочная Система Авиакомпании

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Закрыт2 заявки247 просмотров

Привет

Нужно сделать курсовую работу втечении трех дней, в Язык: Turbo Prolog 2.0

задание:

1. Разработать информационно – справочную систему «Справочная система авиакомпании». Система должна содержать базу данных со следующей информацией: номер рейса, пункт отправления, пункт назначения, тип самолета, время отправления, время прибытия, дни выполнения рейсов, цена билета. Система должна подбирать рейсы (с учетом стыковок рейсов в течение одних суток) по минимальной стоимости билетов. Разработать средства для работы с базой данных: загрузка базы, редактирование записей в базе, добавление (с проверкой на дублирование) и удаление записей, сохранение базы.

17 лет назад
kapusta
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

walerij_rabota
Валерий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$35
2 дня

Заявки фрилансеров

walerij_rabota
Валерий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад