Заимствования английских слов во французском языке

$250
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Тип работы: курсовик

ВУЗ: Государственая Полярная Академия

Факультет: Филология (английский и французский языки и литература)

Курс: III

нужно написать вторую главу курсовой работы

…Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах:

1.ознакомиться с основными способами словообразования;

2.рассмотреть заимствования как способ обогащения словарного состава языка;

3.проанализировать тексты экологической тематики…»

1 и 2. – теория

3. – разбить на три, какие именно, преподаватель не пояснил.

Список рекомендуемой литературы:

1. Philippe Bontems, Gilles Rotillon "Economie de l`environnement"

2.Juqueline Morand-Deviller "La droit de l`enironnement"

3.Annie Vallee "Economie de l`enironnement"

4.Philippe Moreau Deforges "Mondialisation"

5.Jean Theodorides "Histoire de la biologie"

Слов-заимствований должно быть 50.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 5

Кол-во страниц не менее: 25

Кол-во страниц не более: 30

Срок: 20 мая 2008 г.

Стоимость 2 500р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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