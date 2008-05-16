Привет Нужно сделать курсовую работу втечении трех дней, в Язык: Turbo Prolog 2.0 задание: 1. Разработать информационно – справочную систему «Справочная система авиакомпании». Система должна содержать базу данных со следующей информацией: ...
Заимствования английских слов во французском языке
Тип работы: курсовик
ВУЗ: Государственая Полярная Академия
Факультет: Филология (английский и французский языки и литература)
Курс: III
нужно написать вторую главу курсовой работы
…Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах:
1.ознакомиться с основными способами словообразования;
2.рассмотреть заимствования как способ обогащения словарного состава языка;
3.проанализировать тексты экологической тематики…»
1 и 2. – теория
3. – разбить на три, какие именно, преподаватель не пояснил.
Список рекомендуемой литературы:
1. Philippe Bontems, Gilles Rotillon "Economie de l`environnement"
2.Juqueline Morand-Deviller "La droit de l`enironnement"
3.Annie Vallee "Economie de l`enironnement"
4.Philippe Moreau Deforges "Mondialisation"
5.Jean Theodorides "Histoire de la biologie"
Слов-заимствований должно быть 50.
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во источников не менее: 5
Кол-во страниц не менее: 25
Кол-во страниц не более: 30
Срок: 20 мая 2008 г.
Стоимость 2 500р.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Инновационные подходы к созданию обзорных экскурсий Тип работы: диплом Предмет: экскурсоведение ВУЗ: Санкт-Петербургский университет искусства и культуры Курс: V ...Завершен17 лет назад
- $4
Необходимо решить одну задачу по аналитической геометрии и три задания на тему матриц. Задания средненькие. По геометрии скажу как решать, как и по матрицам. По матрицам даже дам пример каким методом решать. ...Завершен17 лет назад
Требуется курсовая по WEB - дизайну. Срок - 18 - 19 мая. Все требования в приложении. Вопросы по ICQ - 265-698-703. Указывайте желаемую сумму!Закрыт17 лет назад
Заказ 1609-REF Тип работы: Реферат Предмет: Мат статистика и теория вероятности Тема работы: Конверсия валюты и начисление процентов. Объем работы: 10-12 страниц Название учебного заведения: МЭФИ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт17 лет назад
Срочно требуется автор для написания курсовой на тему: "Роль пресслужбы в создании имиджа организации/персоны". Оплата договорная. Обращайтесь по адресу: [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $10
Необходимо работу (тематика в заголовке) в виде реферата. Объём 25-30стр., шрифт-14, интервал - 1,5 Особых требований нетЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужен реферат (тема в заголовке). Объём 20-25страниц, шрифт 14, интервал - 1,5. Необходимо раскрыть вопросы: 1. Рассмотреть социологию как объект (изучения) 2. Рассмотреть предмет Социология 3. Социология в системе гуманитарных наук ...Закрыт17 лет назад
- $10
Необходимо написать реферат (тема в заголовке) Шрифт 14, интервал 1,5, Листов-20-25Закрыт17 лет назад
Нужен курсовой проект по Теории управления. Тема: Особенности мотивации и стимулирования государственных служащих Шрифт 14, интервал-1,5 Особых требований нет. Предлагайте стоимость и сроки, но желательно уложиться в 2 неделиРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад