Совершенствование межд. морских конт. перевозок

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Название: 3 глава диплома: "Совершенствование международных морских контейнерных перевозок на примере компании ООО Лимко Логистикс

Тип работы: 3 глава диплома

Курс: V

АНХ им. Г.В. Плеханова (Москва)

В главе 3 необходимо рассмотреть оценку альтернативных вариантов решения задач (сформулированных в гл. 2), обоснование организационно-экономических рекомендаций и предложений по их реализации на основе методологии, изложенной в 1-й главе работы.

Важно: дать предложения по совершенствованию морских контейнерных перевозок связанных с деятельностью компании.

Материалы: методичка, 1 и 2 главы диплома

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Сноски: в скобках

Кол-во страниц не менее: 20

Кол-во страниц не более: 25

Срок: 24 мая 2008 г.

Стоимость 3 500р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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