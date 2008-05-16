Тип работы: курсовик Предмет: история государства ВУЗ: Северо-Западная Академия Государственной службы Курс: III Оформление: Times New Roman: 14; ...
Определение конкурентного потенциала Моск. обл.
Название: Определение конкурентного потенциала Московской обл. и Карелии
Тип работы: курсовик
Предмет: экономическая география
ВУЗ: Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов
Курс: III
Сравнить области: Московсковская обл. и Карелия по показателям (есть ксерокс списка показателей). Рассматриваемый период 5-10 лет. Описание областей: общие характеристики (где находится, общие показатели, производства и т.п.) По каждому из показателей для обеих областей необходимо привести статистику. В заключении должна быть аналитическая записка - вывод какая из областей более конкурентоспособна.
Список показателей имеется
Кол-во источников не менее: 10
Кол-во страниц не менее: 25
Кол-во страниц не более: 30
Срок: 25 мая 2008 г.
Стоимость 1 200р.
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