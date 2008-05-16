Определение конкурентного потенциала Моск. обл.

Название: Определение конкурентного потенциала Московской обл. и Карелии

Тип работы: курсовик

Предмет: экономическая география

ВУЗ: Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов

Курс: III

Сравнить области: Московсковская обл. и Карелия по показателям (есть ксерокс списка показателей). Рассматриваемый период 5-10 лет. Описание областей: общие характеристики (где находится, общие показатели, производства и т.п.) По каждому из показателей для обеих областей необходимо привести статистику. В заключении должна быть аналитическая записка - вывод какая из областей более конкурентоспособна.

Список показателей имеется

Кол-во источников не менее: 10

Кол-во страниц не менее: 25

Кол-во страниц не более: 30

Срок: 25 мая 2008 г.

Стоимость 1 200р.