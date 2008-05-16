Название: 3 глава диплома: "Совершенствование международных морских контейнерных перевозок на примере компании ООО Лимко Логистикс Тип работы: 3 глава диплома Курс: V АНХ им. Г.В. Плеханова ...
Решить еще 4 задачи по Высшей математике
Необходимо решить:
1) Вторую задачу из http://img104.imageshack.us/img104/4103/dsc01086tb8.jpg . Обязательно использовать формулу |MF|\d=E
2) Вторую, третью и четвертую задачу из http://img527.imageshack.us/img527/7903/dsc01146vd4.jpg . Примеры оформления этих матриц в асе.
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