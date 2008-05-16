Решить еще 4 задачи по Высшей математике

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Закрыт1 заявка189 просмотров

Необходимо решить:

1) Вторую задачу из http://img104.imageshack.us/img104/4103/dsc01086tb8.jpg . Обязательно использовать формулу |MF|\d=E

2) Вторую, третью и четвертую задачу из http://img527.imageshack.us/img527/7903/dsc01146vd4.jpg . Примеры оформления этих матриц в асе.

Стучать 418115

17 лет назад
CrazyMacho
Антон 
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yoprst
В.А. 
39 лет
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16 лет назад
17 лет назад
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yoprst
В.А. 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад