Плюсы и минусы сырьевой ориентации экономики Росси

$500
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Закрыт8 заявок485 просмотров

Название: Плюсы и минусы сырьевой ориентации экономики России

Тип работы: диплом

Предмет: экономика

ВУЗ: Санкт- Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики

Факультет: Гуманитарный факультет

Курс: V

выслать 1-ю часть работы по готовности

Есть план писать нужно по нему.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 30

Кол-во страниц не менее: 60

Кол-во страниц не более: 80

Срок: 22 мая 2008 г.

Стоимость 10 000р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$300
Сотрудничество с Денисом не сложилось. Срок не выдержал (переносил несколько раз) Работу сделал не по плану, сославшись, что не заметил требования к заказу и приложенный план. В тот момент, когда горели уже все сроки было весьма проблематично связаться: телефон выключен, в аське неактивен... Вообщем все очень печально.

Заявки фрилансеров

hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад