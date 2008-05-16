Плюсы и минусы сырьевой ориентации экономики Росси

Сотрудничество с Денисом не сложилось. Срок не выдержал (переносил несколько раз) Работу сделал не по плану, сославшись, что не заметил требования к заказу и приложенный план. В тот момент, когда горели уже все сроки было весьма проблематично связаться: телефон выключен, в аське неактивен... Вообщем все очень печально.