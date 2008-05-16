Эссе (Макроэкономика)

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Закрыт3 заявки256 просмотров

Тема: "Базовые отрасли и инфраструктурные отрасли России и динамика их развития в послдение годы"

Требования:

Главное требование-оригенальность работы, а не скаченные переделанные работы из интернета.

Оглавление, список литературы, 12шрифт, 8-12 страниц текста, таблицы и графики.

17 лет назад
Warplayer
Илья 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров