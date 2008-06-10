Дипломы по автоматизации до 10.06.08 3 шт. с черт

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Закрыт1 заявка148 просмотров

Есть несколько дипломов по автоматизации и механизации

в каждом записка около 120 стр. и чертежей 10А1.

срок по всем до 10.06.08

17 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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