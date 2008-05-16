Необходимо разработать приложение для работы с базой данных заемщиков банка.

Требования к приложению:

- добавление и удаление клиентов банка (контрагентов);

- выведение информации о контрагенте;

- добавление и редактирование персональной информации клиента (паспортные данные, данные о доходах, баланс)

- произведение вычислений на основании предоставленных данных о кредитоспособности клиента, анализ финансового состояния (коэффициент общей и абсолютной ликвидности, коэффициент маневренности и прочее);

- составление отчетов о финансовом состоянии.

В прикрепленном файле лежит пример реализации системы анализа финансового состояния заемщика в виде электронной таблицы Microsoft Excel. Попросту эти два листа электронной таблиц нужно реализовать в виде приложения. База данных и язык программирования значения не имеют, хотя буду рад если можно будет все это реализовать в виде web-приложения.

Время на разработку - 2 недели.