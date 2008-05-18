Доброго времени суток! Нужна курсовая. Предмет: методы оптимизации. Тема: Оптимальный выбор поставщиков автосборочного производста с учетом транспортных издержек. Ваши предложения!
Написать нормативно-правовую базу
Есть реферат на тему "биоэнергия". Необходимо написать нормативно-правовую базу 2-3 страницы. Кто не знает что такое н-п база, объясняю - необходимо привести законы в России и Мире по данному реферату. Подробный план реферата:
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ЭНЕРГИЯ БИОМАССЫ 5
1.1 Понятие биотоплива 5
2. ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО 6
2.1 Топливные пеллеты 6
3. ЖИДКОЕ БИОТОПЛИВО 9
3.1 Биоэтанол 9
3.2 Биометанол 14
3.3 Биобутанол 14
3.4 Диметиловый эфир 15
3.5 Биодизель 19
4. ГАЗООБРАЗНОЕ БИОТОПЛИВО 21
4.1 Биогаз 21
4.2 Биоводород 23
5. БИОТОПЛИВА ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 25
5.1 Биотопливо второго поколения 25
Биобутанол 25
5.2 Биотоплива третьего поколения 26
6. РОССИЯ И БИОТОПЛИВО 27
ВЫВОДЫ 29
ГЛОССАРИЙ 30
ЛИТЕРАТУРА 31
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