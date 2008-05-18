Написать нормативно-правовую базу

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Есть реферат на тему "биоэнергия". Необходимо написать нормативно-правовую базу 2-3 страницы. Кто не знает что такое н-п база, объясняю - необходимо привести законы в России и Мире по данному реферату. Подробный план реферата:

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ЭНЕРГИЯ БИОМАССЫ 5

1.1 Понятие биотоплива 5

2. ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО 6

2.1 Топливные пеллеты 6

3. ЖИДКОЕ БИОТОПЛИВО 9

3.1 Биоэтанол 9

3.2 Биометанол 14

3.3 Биобутанол 14

3.4 Диметиловый эфир 15

3.5 Биодизель 19

4. ГАЗООБРАЗНОЕ БИОТОПЛИВО 21

4.1 Биогаз 21

4.2 Биоводород 23

5. БИОТОПЛИВА ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 25

5.1 Биотопливо второго поколения 25

Биобутанол 25

5.2 Биотоплива третьего поколения 26

6. РОССИЯ И БИОТОПЛИВО 27

ВЫВОДЫ 29

ГЛОССАРИЙ 30

ЛИТЕРАТУРА 31

17 лет назад
CrazyMacho
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

1509ert
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$1
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1509ert
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад