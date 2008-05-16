Необходимо разработать приложение для работы с базой данных заемщиков банка. Требования к приложению: - добавление и удаление клиентов банка (контрагентов); - выведение информации о контрагенте; - добавление и ...
Диплом
Нужна готовая дипломная работа.
тема: Нормативно-правовое регулирование социальной политики в тоталитарном государстве
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