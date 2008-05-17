Транспортная задача

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Доброго времени суток!

Нужна курсовая. Предмет: методы оптимизации.

Тема: Оптимальный выбор поставщиков автосборочного производста с учетом транспортных издержек.

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17 лет назад
GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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