Решить транспортную задачу в ручную ("на бумажке с листочком"). Excel и другие проги в расчетах не использовать. Решение описать в Word.
Транспортная задача
Доброго времени суток!
Нужна курсовая. Предмет: методы оптимизации.
Тема: Оптимальный выбор поставщиков автосборочного производста с учетом транспортных издержек.
Ваши предложения!
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